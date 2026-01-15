La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per le carenze nell’indagine sulla morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 a Firenze durante un fermo dei carabinieri. La decisione evidenzia problematiche nelle procedure investigative e nelle linee guida applicate, sollevando questioni sulla tutela dei diritti umani nelle operazioni di polizia. Questa sentenza rappresenta un importante precedente nel rispetto dei diritti dei cittadini durante le attività di controllo e sicurezza.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ( Cedu ) ha condannato l’Italia in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo del 2014 a Firenze durante un fermo da parte dei carabinieri. La Corte di Strasburgo ha stabilito all’unanimità che “vi sono state due violazioni dell’articolo 2 (diritto alla vitaindagine) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Magherini “è deceduto dopo che i carabinieri lo avevano immobilizzato e ammanettato, tenendolo in posizione prona per circa 20 minuti. La Corte ha ritenuto che il fatto che i carabinieri abbiano tenuto R.M. a terra in posizione prona per circa 20 minuti dopo la sua iniziale immobilizzazione, e anche dopo che era apparentemente diventato incosciente, non fosse assolutamente necessario”, sottolinea la Cedu, che riferisce inoltre di avere “riscontrato carenze nell’indagine che ne è seguita (per quanto riguarda la sua indipendenza), nella formazione delle forze dell’ordine sulle tecniche di immobilizzazione e nelle linee guida in vigore in Italia all’epoca per mettere le persone in posizione prona con il minimo rischio per la salute e la vita”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Riccardo Magherini, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia: “Carenze nell’indagine e nelle linee guida”

Leggi anche: Morte di Riccardo Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famiglia

Leggi anche: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la morte di Riccardo Magherini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Morte di Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famiglia - La sentenza: "Mancava la formazione degli agenti delle forze dell'ordine per garantire che possedessero il livello di competenza necessario nell'impiego di tecniche di immobilizzazione” ... msn.com