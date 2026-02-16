Presentate le linee guida per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle cantine vinicole dell' Etna

Questa mattina, la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha svelato le nuove linee guida per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle cantine vinicole dell’Etna. La presentazione nasce dalla necessità di tutelare i lavoratori che operano nelle aziende della zona, dove si producono alcuni dei vini più rinomati della Sicilia. Durante l’incontro, è stato mostrato come le norme puntino a ridurre gli incidenti e migliorare le condizioni di lavoro, anche grazie a controlli più stretti e formazione specifica.

Un documento tecnico e operativo dedicato alle cantine vinicole del territorio, frutto della collaborazione tra Asp di Catania e Consorzio di Tutela Vini Etna Sono state presentate questa mattina, presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, le linee guida per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle cantine vinicole presenti nel territorio dell’Etna doc, elaborate dal Dipartimento di Prevenzione - Area Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Aspdi Catania, in collaborazione con gli organismi di gestione del Consorzio di Tutela Vini Etna doc. All’incontro hanno preso parte il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio; il direttore sanitario, Giovanni Francesco Di Fede; il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi, responsabile scientifico del progetto; il presidente e il direttore del Consorzio di Tutela Vini Etna doc, Francesco Cambria e Maurizio Lunetta, oltre a cinque produttori e al gruppo di lavoro che ha curato la redazione del documento.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il progetto “Energie per la scuola” è stato presentato all’Isis di Arcidosso, portando in aula nuove opportunità per gli studenti.

Venerdì sera, l’assessore al bilancio Vittorio Cicognani ha illustrato ai Comitati territoriali di Quartiere le linee guida del Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Piano Investimenti 2026-2028, evidenziando un impegno di oltre 120 milioni di euro in investimenti nei prossimi tre anni.

