Fara Gera d’Adda viaggiava in sella al motorino del figlio senza revisione e patente | 70enne multato per 5.100 euro

A Fara Gera d’Adda, un uomo di 70 anni è stato multato per aver guidato un motorino intestato al figlio senza revisione e patente. La polizia ha scoperto che l’uomo viaggiava senza assicurazione e senza aver mai ottenuto la patente, nonostante il motorino fosse in uso da tempo. La verifica ha portato a una sanzione di 5.100 euro. L’episodio si è verificato in centro cittadino, dove i controlli sono frequenti. La situazione ha sollevato molte domande sulla sicurezza stradale nella zona.

Fara. Viaggiava in sella al ciclomotore intestato al figlio senza, però, l'adeguata copertura assicurativa ma, soprattutto, senza aver mai conseguito la patente. Un viaggio che resterà ben impresso al 70enne che, nella giornata di mercoledì 18 febbraio, è stato fermato in via Crespi dagli agenti Urciuolo e La Magna, coordinati dal comandante Luca Ubbiali. Per la violazione gli è stata comminata una multa di 5.100 euro, subito saldata con il 30% di sconto grazie al pagamento immediato. I controlli si sono svolti anche il giorno precedente nell'ambito dei quali, una donna di circa cinquant'anni residente a Cassano d'Adda, è stata fermata nella stessa via alla guida di un'autovettura sottoposta a fermo fiscale.