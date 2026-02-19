Il fatto è avvenuto quando Leonardo Merlo, 50 anni, e suo figlio Carmine, 26, si trovavano nel cortile di Cascina Torrazza a Brugherio, e sono stati colpiti da otto colpi a bruciapelo. La sparatoria è scoppiata improvvisamente, scatenando urla e panico tra i presenti. Carmelo Truscello, un 57enne che abita nello stesso stabile, ha aperto il fuoco con una pistola, con l’aiuto della moglie. I due uomini hanno rischiato la vita in un momento in cui non avevano alcun motivo di trovarsi lì.

Brugherio (Monza Brianza), 19 febbraio 2026 – Nel posto sbagliato al momento sbagliato. Leonardo Merlo, 50 anni, e i l figlio Carmine di 26, lo scorso venerdì pomeriggio non dovevano nemmeno passare dal cortile di Cascina Torrazza a Brugherio, dove sono stati crivellati di colpi sparati a tradimento da un inquilino del caseggiato, il 57enne Carmelo Truscello, spalleggiato dalla moglie. Carmine, papà di due bambine piccole e in attesa di un terzo bimbo, è ricoverato al San Gerardo di Monza in condizioni critiche. Leonardo è al Circolo di Varese, fuori pericolo. È che racconta il Far West a cui è sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Far West a Brugherio, le urla e gli otto colpi a bruciapelo: “Temevo ci avrebbe giustiziato”

Brugherio, condomino a mano armata per un parcheggio: otto colpi per punire padre e figlio. E alla Cascina Torrazza nessuno parlaUn uomo di 57 anni ha aperto il fuoco con un’arma da fuoco in un cortile di Brugherio, colpendo padre e figlio con otto colpi.

Le altre si inchinano, Brignone in lacrime: "Temevo di non essere aggressiva, poi ho sentito solo urla"Federica Brignone si è commossa dopo aver conquistato il secondo successo consecutivo in gigante, spiegando di aver temuto di non essere abbastanza aggressiva prima di sentire le urla della folla.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.