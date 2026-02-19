Far West a Brugherio le urla e gli otto colpi a bruciapelo | Temevo ci avrebbe giustiziato
Il fatto è avvenuto quando Leonardo Merlo, 50 anni, e suo figlio Carmine, 26, si trovavano nel cortile di Cascina Torrazza a Brugherio, e sono stati colpiti da otto colpi a bruciapelo. La sparatoria è scoppiata improvvisamente, scatenando urla e panico tra i presenti. Carmelo Truscello, un 57enne che abita nello stesso stabile, ha aperto il fuoco con una pistola, con l’aiuto della moglie. I due uomini hanno rischiato la vita in un momento in cui non avevano alcun motivo di trovarsi lì.
Brugherio (Monza Brianza), 19 febbraio 2026 – Nel posto sbagliato al momento sbagliato. Leonardo Merlo, 50 anni, e i l figlio Carmine di 26, lo scorso venerdì pomeriggio non dovevano nemmeno passare dal cortile di Cascina Torrazza a Brugherio, dove sono stati crivellati di colpi sparati a tradimento da un inquilino del caseggiato, il 57enne Carmelo Truscello, spalleggiato dalla moglie. Carmine, papà di due bambine piccole e in attesa di un terzo bimbo, è ricoverato al San Gerardo di Monza in condizioni critiche. Leonardo è al Circolo di Varese, fuori pericolo. È che racconta il Far West a cui è sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Brugherio, condomino a mano armata per un parcheggio: otto colpi per punire padre e figlio. E alla Cascina Torrazza nessuno parlaUn uomo di 57 anni ha aperto il fuoco con un'arma da fuoco in un cortile di Brugherio, colpendo padre e figlio con otto colpi.
