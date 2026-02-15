Brugherio condomino a mano armata per un parcheggio | otto colpi per punire padre e figlio E alla Cascina Torrazza nessuno parla

Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco con un’arma da fuoco in un cortile di Brugherio, colpendo padre e figlio con otto colpi. La sua azione è stata motivata da una disputa per un posto auto nel condominio. La sparatoria si è svolta venerdì sera in una zona periferica della città, lasciando tutti sotto shock. Alla Cascina Torrazza, invece, la gente preferisce non parlare dell’accaduto e mantiene il silenzio.

Brugherio (Monza e Brianza), 15 febbraio 2026 – Alla fine è stato arrestato per duplice tentato omicidio aggravato e detenzione illecita di arma l'uomo di cinquantasette anni che venerdì sera ha ferito gravemente padre e figlio in una casa di corte alla periferia di Brugherio. Già nella tarda serata di venerdì i carabinieri della Compagnia di Monza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, l'uomo, residente a Brugherio, già noto alle forze dell'ordine. I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco all'interno di una corte condominiale in via Torrazza, a Brugherio.