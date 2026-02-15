Le altre si inchinano Brignone in lacrime | Temevo di non essere aggressiva poi ho sentito solo urla

Federica Brignone si è commossa dopo aver conquistato il secondo successo consecutivo in gigante, spiegando di aver temuto di non essere abbastanza aggressiva prima di sentire le urla della folla. La sciatrice, visibilmente emozionata, ha confessato di aver quasi pensato di essere troppo calma durante la gara e di non riuscire a capire come fosse possibile. Le altre atlete si sono inchinate di fronte alla sua interpretazione della pista, mentre lei ha lasciato trasparire tutta la tensione accumulata.

La forza della serenità. Dopo la seconda impresa alle Olimpidi Invernali di Milano-Cortina 2026, con l'oro nello slalom gigante conquistato dopo quello in super-G, Federica Brignone non si scompone. Nonostante la celebrazione delle due avversarie battute (la svedese Hector e la norvegese Stjernesund), che si sono inchinate a lei sul traguardo, che è un'immagine che dice tutto sulla sua superiorità. "Ero quasi fin troppo tranquilla, avevo paura di non essere abbastanza aggressiva e non me lo spiegavo - dice a caldo, commossa, alla Rai -. Mi sembrava di aver fatto una manche così così e quando ho tagliato il traguardo e ho visto prima ho sentito solo urla e non ho capito niente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro nel gigante, un risultato che ha lasciato le avversarie senza parole.

