Fanuzzi | la nuova Curva Sud inizia a prendere forma Fine lavori entro 30 aprile

Fanuzzi ha annunciato che i lavori per la nuova Curva Sud sono in corso, con l’obiettivo di completarla entro il 30 aprile. La recente posa dei gradoni rappresenta il primo passo concreto verso il rinnovamento dello stadio. I lavori, che coinvolgono anche nuove sedute e strutture di sicurezza, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. I tifosi attendono con entusiasmo il ritorno in uno spazio più sicuro e moderno. La riqualificazione della Curva Sud sta diventando una realtà visibile e tangibile.

Sopralluogo della commissione consiliare Lavori Pubblici, per verificare il cronoprogramma del cantiere. "Fra fine marzo e inizio aprile nuovi gradoni in tribuna est" BRINDISI – La “nuova” Curva Sud dello stadio Fanuzzi sta prendendo forma. La posa dei gradoni è iniziata nei giorni scorsi. Il settore è quasi a metà. Stamattina è stato fatto il punto della situazione sui lavori di restyling dell'impianto di via Benedetto Brin, in vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma la prossima estate. La commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta da Raffaele De Maria, ha effettuato un sopralluogo, in presenza dell'ingegnere Simone Georgiani.🔗 Leggi su Brindisireport.it Fanuzzi: "Fine lavori entro il 30 aprile, ditta sollecitata ad aumentare la forza lavoro"I lavori di rinnovo allo Stadio Fanuzzi di Brindisi procedono, ma ancora non sono pronti. Leggi anche: Restyling Fanuzzi: i prossimi step. "Fine lavori entro il termine previsto" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Più bello, moderno e coperto ecco come sarà il nuovo Fanuzzi di BrindisiTutti i dettagli del progetto: lo stadio diventerà un gioiellino: si comincerà con gli interventi sulla tribuna centrale, poi sulla curva sud, e infine sulla gradinata, per la quale occorreranno sei ... lagazzettadelmezzogiorno.it La Curva Sud Crotone comunica il proprio rientro nel settore a partire dalla prossima gara, Crotone-Foggia di domenica 22 febbraio #Sport #Calcio facebook