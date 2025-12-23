Restyling Fanuzzi | i prossimi step Fine lavori entro il termine previsto

23 dic 2025

BRINDISI – Le fondazioni della copertura della gradinata sono in corso di esecuzione. La stessa gradinata sarà interessata dalle future lavorazioni, che consistono nel montaggio di nuova gradinate e parapetti e nel montaggio della copertura metallica, incluso il nuovo sistema di illuminazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

