Il Tg4 ha preso in giro Fanpage, colpendo direttamente il sito di Cancellato. La battuta satirica ha suscitato reazioni tra i lettori e gli addetti ai lavori, evidenziando le tensioni tra i media. Quando il tg di Mediaset ha ironizzato sul portale, molti si sono chiesti se si trattasse di una semplice presa in giro o di un segnale più forte. La vicenda si inserisce in un clima di polemiche tra le testate online e i principali gruppi televisivi. La vicenda continua a far discutere nel mondo dell’informazione.

Più che un sassolino dalla scarpa, quello di Stefania Cavallaro, giornalista Mediaset e volto dei tg del gruppo, è un macigno che cade in testa a Francesco Cancellato e a tutta Fanpage, che già sta vivendo giorni diciamo così piuttosto imbarazzanti. «Non so se voi vi ricordate quel sito, Fanpage, dovreste ricordarvi, insomma un nome che ogni tanto torna ricorrente.», premette la Cavallaro, con la regia del Tg4 che nel video alle sue spalle mostra il titolo del sito. «Qualche anno fa ci dava per spacciati. Era, vi faccio vedere questo strappo, come si dice in gergo, il 14 novembre 2021 e titolava, sul suo sito: “Chiudono Studio Aperto e Tg4, svolta storica per l’informazione di Mediaset. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fanpage, anche il Tg4 irride il sito di Cancellato

Stefania Cavallaro demolisce Fanpage in diretta al Tg4: "E qua chiudiamo"Stefania Cavallaro ha interrotto bruscamente un collegamento con Fanpage durante il Tg4, annunciando:

Fanpage, contratti irregolari? Cancellato: "Ci attaccano perché diamo fastidio". Ma la Fnsi lo inchiodaFanpage ha ricevuto una multa da 3,5 milioni di euro dall’Inps per contratti irregolari, perché l’azienda avrebbe evitato di pagare contributi ai dipendenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.