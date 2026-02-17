Stefania Cavallaro ha interrotto bruscamente un collegamento con Fanpage durante il Tg4, annunciando:

Più che un sassolino dalla scarpa, quello di Stefania Cavallaro, giornalista Mediaset e volto dei tg del gruppo, si toglie un macigno. Che cade in testa a Francesco Cancellato e a tutta Fanpage. "Non so se voi vi ricordate quel sito, Fanpage, dovreste ricordarvi, insomma un nome che ogni tanto torna ricorrente.", premette la Cavallaro, con la regia del Tg4 che nel video alle sue spalle mostra il titolo del sito. "Qualche anno fa ci dava per spacciati. Era, vi faccio vedere questo strappo, come si dice in gergo, il 14 novembre 2021 e titolava, sul suo sito: 'Chiudono Studio Aperto e Tg4, svolta storica le informazioni di Mediaset. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stefania Cavallaro demolisce Fanpage in diretta al Tg4: "E qua chiudiamo"

