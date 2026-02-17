Fanpage ha ricevuto una multa da 3,5 milioni di euro dall’Inps per contratti irregolari, perché l’azienda avrebbe evitato di pagare contributi ai dipendenti. La stessa testata si difende accusando le accuse di essere motivate dal fatto che danno fastidio e disturbano alcuni interessi. La Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) ha preso posizione, sostenendo che le accuse sono infondate e che Fanpage lavora nel rispetto delle leggi. Il caso si è acceso dopo che l’Inps ha scoperto che molti collaboratori erano stati assunti con contratti falsi o irregolari.

Contratti farlocchi a Fanpage: l'Inps bastona il gruppo del quotidiano diretto da Francesco Cancellato, una multa da 3,5 milioni di euro per "concorrenza sleale". La sintesi? Gli stipendi erano del 40% inferiori a quelli normali: giornalisti sottopagati dai compagni, così come vi spiegavamo su Libero ieri, lunedì 16 febbraio. Un articolo che non è piaciuto a Cancellato, che ha reagito sui social. Un lungo video, una difesa senza però entrare nel merito della vicenda, il solito ritornello vittimista: ci attaccano perché diamo fastidio. Dunque rivendicazioni di indipendenza. E insomma, Fanpage sarebbe nel mirino poiché senza padri e padrini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fanpage, contratti irregolari? Cancellato: "Ci attaccano perché diamo fastidio". Ma la Fnsi lo inchioda

Giornalisti sottopagati e contratti farlocchi, multa a Fanpage. "Ma la sinistra tace"L’Inps ha multato con 3,5 milioni di euro Ciaopeople Srl, l’azienda che gestisce Fanpage, accusandola di aver stipulato contratti irregolari con i giornalisti.

Inps sanziona Citynews e Ciaopeople (Fanpage) per € 4,5 e 3,5 mln: "Pagati meno contributi ", ma le aziende replicano: "Contratti regolari"L'Inps ha multato Citynews e Ciaopeople, aziende di informazione online, per un totale di circa 8 milioni di euro, accusandole di aver versato meno contributi previdenziali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.