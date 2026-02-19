Famiglia reale in stato di choc | arrestato l' ex principe Andrea Il precedente clamoroso

Andrew Mountbatten-Windsor è il primo membro anziano della famiglia reale britannica nella storia moderna ad essere arrestato. Il raid della polizia fa seguito alle e-mail diffuse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che mostrerebbero l'ex duca condividere resoconti di visite ufficiali a Hong Kong, Vietnam e Singapore. Un'e-mail, datata novembre 2010, sarebbe stata inoltrata dall'ex duca di York cinque minuti dopo essere stata inviata dal suo allora consigliere speciale Amir Patel. In un altro messaggio, la vigilia di Natale del 2010, Andrea sembra inviare a Jeffrey Epstein un rapporto riservato sulle opportunità di investimento nella ricostruzione della provincia di Helmand, in Afghanistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

