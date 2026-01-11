Allontanare la madre sarebbe un ulteriore trauma La garante dell’Infanzia Marina Terragni interviene sulla famiglia nel bosco

La garante dell’Infanzia, Marina Terragni, commenta la situazione familiare nel bosco, sottolineando l’importanza di evitare ulteriori traumi ai minori. Ritiene che eventuali fraintendimenti possano aver influenzato le recenti decisioni e ribadisce che, indipendentemente dall’atteggiamento della famiglia, è fondamentale tutelare il benessere dei bambini. La questione resta delicata e richiede attenzione per garantire il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

«Deve certamente trattarsi di un fraintendimento: non è infatti immaginabile, qualunque sia l’atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma dopo quello del prelevamento dalla loro casa nel novembre scorso». Lo afferma, in una nota, Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sull’ipotesi dell’allontamento di Catherine Birmingham, mamma, dalla casa famiglia di Vasto che attualmente la ospita con i suoi figli. «Un nuovo trauma, oltre ogni ragionevole dubbio». Per Terragni sarebbe «un nuovo trauma, che oltre ogni ragionevole dubbio si produrrebbe con l’allontanamento della mamma, potrebbe comportare conseguenze per la salute psicologica ed emotiva dei bambini il cui superiore interesse è e deve restare saldamente al centro di ogni iniziativa che li riguardi». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Famiglia nel bosco, Garante dell’infanzia: “Allontanare la madre ulteriore trauma per i figli” Leggi anche: Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «Allontanare la madre sarebbe un ulteriore trauma». La garante dell’Infanzia, Marina Terragni, interviene sulla famiglia nel bosco - L'annuncio: presto un "vademecum" allo scopo di fare chiarezza sul tema dell'allontanamento dei minori dalle loro famiglie. open.online Allontanare la mamma dei bambini del ‘bosco’? Altolà Garante: “Ulteriore trauma” - La Garante per l’infanzia e l’adolescenza paventa il rischio di ripercussioni sulla salute psicologica ed emotiva dei bambini ... dire.it

