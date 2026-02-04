Bimbi nel bosco l'allarme dei medici | Disagio e sofferenza per la separazione dai genitori

I medici dell’Asl chiedono che i tre bambini della famiglia nel bosco tornino subito con i genitori. Hanno segnalato disagio e sofferenza legati alla separazione, sottolineando l’urgenza di riunire la famiglia il prima possibile. La situazione resta delicata e si attende una soluzione rapida.

I medici Asl nella propria relazione chiedono che i tre bimbi della famiglia del bosco tornino presto coi genitori. Una richiesta appoggiata anche dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni.

