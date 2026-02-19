Famiglia del bosco l’allarme della Garante | Bambini in ansia continua vanno riportati ai genitori
Marina Terragni ha denunciato che i bambini della famiglia Trevallion vivono in uno stato di ansia continua, rischiando di essere allontanati dai genitori. La Garante per l’infanzia evidenzia che la loro condizione deriva dal disagio causato da lunghe separazioni e dalla mancanza di un ambiente stabile. I piccoli, spesso nascosti tra gli alberi del bosco, soffrono per l’isolamento e la paura di perdere i punti di riferimento. La questione rimane aperta, mentre si cercano soluzioni concrete per riportarli a una vita più serena.
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, interviene con fermezza sulla vicenda dei tre minori della famiglia Trevallion, nota come "famiglia del bosco". A destare allarme è una lettera diffusa dalla madre, Catherine Birmingham, che descrive una situazione di forte disagio già emersa nei mesi scorsi. Secondo quanto riportato, le condizioni dei bambini sarebbero motivo di seria preoccupazione. "Stato costante di sofferenza e ansia". "I minori – sottolinea Terragni – vivrebbero in un permanente stato di ansia e sofferenza, con manifestazioni evidenti come disturbi del sonno e alterazioni comportamentali ".
Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Bambini in costante stato di ansia e sofferenza, restituirli ai genitori”L’Autorità garante per l’infanzia, Marina Terragni, ha denunciato la condizione dei tre bambini della famiglia Trevallion, conosciuta come “famiglia del bosco”.
Famiglia del bosco, Garante: ‘restituire i bimbi ai genitori quanto prima’Il Garante ha deciso di restituire i bambini alla famiglia del bosco, dopo averli trovati in buone condizioni psicofisiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Famiglia del bosco, Garante 'restituire i bimbi quanto prima ai genitori'L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre bambini della cosiddetta 'famiglia del bosco' come rappresentata in una letter ... ansa.it
