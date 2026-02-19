Faenza omicidio Montanari | la medico legale parla di impiccamento atipico e solleva dubbi sulla dinamica del decesso

Il medico legale ha dichiarato che il decesso di Domenico Montanari, avvenuto nel 2019 a Faenza, potrebbe essere stato causato da un impiccamento atipico, con i piedi ancora a terra. La dinamica della morte solleva sospetti e fa discutere gli investigatori. Durante la ricostruzione, si sono osservate tracce che non combaciano con l’ipotesi di un gesto volontario. La vicenda si complica con nuove analisi forensi e testimonianze che continueranno a essere esaminate nei prossimi giorni. La verità sulla morte rimane ancora tutta da chiarire.

Un Impiccato con i Piedi a Terra: La Cronaca di un Caso Dubbio tra Faenza e Bologna. Bologna, 19 febbraio 2026 – Il processo per la morte del macellaio Domenico Montanari, avvenuta a Faenza nel 2019, entra nel vivo alla Corte d'Assise di Bologna. Due uomini, l'ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli e Daniel Mullaliu, sono accusati di omicidio volontario. La testimonianza del medico legale Sara Benedetti ha sollevato interrogativi sulla dinamica del decesso, mentre emergono dettagli sulla crisi finanziaria dell'attività di Montanari e su presunti ammanchi di cassa. Un Suicidio Anomalo? La Testimonianza del Medico Legale.