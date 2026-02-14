Il medico legale che ha esaminato il corpo di Jeffrey Epstein sostiene che ci sono segni di strangolamento, riaccendendo i dubbi sulla vera causa della morte. La sua analisi si basa su dettagli trovati sui resti del miliardario, tra cui tracce che non coincidono con un suicidio. La questione si complica ulteriormente dopo che il professionista ha chiesto di riaprire le indagini, puntando il dito su possibili manipolazioni o omissioni nelle verifiche precedenti.

New York, 14 febbraio 2026 – Il mistero che circonda la morte di Jeffrey Epstein torna alla ribalta dopo le nuove e pesanti dichiarazioni rilasciate da uno dei più stimati patologi americani. Il dottor Michael Baden, già capo medico legale di New York negli anni '70, ha lanciato un appello affinché le indagini sulle cause del decesso vengano ufficialmente riaperte. Baden, che ha partecipato all'esame autoptico del 2019 come consulente per conto di Mark Epstein, fratello del defunto, continua a sostenere che le prove fisiche non corrispondano alla versione ufficiale del suicidio. In un'intervista esclusiva rilasciata al Telegraph, il patologo ha sollevato dubbi sulla rapidità con cui il caso è stato archiviato: “La causa della morte di Jeffrey Epstein dovrebbe essere rivalutata”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I dubbi sulla morte di Epstein. "Sul corpo segni di strangolamento”. Medico legale chiede la riapertura delle indagini

