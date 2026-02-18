il napoli e hojlund vogliono andare avanti insieme fabrizio romano

Fabrizio Romano ha confermato che il Napoli e Rasmus Hojlund vogliono continuare a lavorare insieme. L’esperto di calciomercato ha spiegato che il club azzurro ha intenzione di rafforzare l’attacco con il giovane attaccante, che ha già dimostrato di avere alcune qualità promettenti. In Inghilterra, invece, si continua a parlare di un possibile interesse di un grande club per il danese, alimentando le voci di una possibile cessione. Il futuro di Hojlund sembra ancora tutto da definire.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube ha parlato del futuro di Hojlund “A proposito di Premier League, uno dei nomi che torna sempre tra le tante notizie che circolano su di lui è quello di Rasmus Hojlund, perché si continua a parlare di lui in Inghilterra, si continua a parlare ogni tanto di lui anche qui in Italia. Insomma, il ragazzo al Napoli sta facendo molto bene e non dimentichiamo che il Napoli ha già versato 6 milioni di euro di prestito. Da parte del giocatore non c’è assolutamente alcun dubbio, ma così come da parte del club, sul futuro di Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

