Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social. Da questa mattina, non si può più seguirlo su Instagram e Facebook. L’ex re dei paparazzi ha deciso di cancellare la sua presenza online senza spiegazioni. La sua assenza sui social si nota subito, mentre i fan cercano di capire cosa sia successo.

Milano, 3 febbraio 2026 – Da questa mattina i profili social di Fabrizio Corona non sono più raggiungibili. Sono stati rimossi. In particolare, non è più visibile quello Instagram. Pagina nella quale l'ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line “Falsissimo” con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Non solo. Google ha tolto tutti i contenuti del format Falsissimo da YouTube, mentre Meta ha bloccato il profilo Instagram. Rimosso, infine, anche quello su TikTok. La dichiarazione di Meta. "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizio Corona e il caso Signorini, rimossi i profili social dell’ex re dei paparazzi

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo; Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset risponde a Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica; Fabrizio Corona e le accuse a Mediaset, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo per violazione del copyright.

