Fabrizio Corona su Netflix | quando esce la nuova serie tv sul re dei paparazzi e di cosa parla

Il 9 gennaio Netflix lancerà una nuova docuserie dedicata a Fabrizio Corona, il noto paparazzo e personaggio pubblico italiano. Intitolata «Io sono notizia», la serie approfondisce la vita, le sfide e le vicende di Corona, offrendo uno sguardo intimo sul suo percorso e sulla sua figura controversa nel mondo dello spettacolo e dei media.

«Io sono notizia». È con questa frase che Netflix presenta la docuserie su Fabrizio Corona in arrivo il 9 gennaio sulla piattaforma. Cinque episodi per raccontare l’uomo che più di ogni altro ha incarnato il lato oscuro del gossip italiano, tra successo mediatico, eccessi, processi e una costante esposizione pubblica. La serie è prodotta da Bloom Media House e diretta da Massimo Cappello. Nel trailer, Corona ripercorre senza filtri la propria parabola, dal potere esercitato sulle vite dei personaggi famosi fino ai momenti più bui segnati dall’isolamento e dal rischio di suicidio. Accanto a lui, compaiono volti che hanno segnato la sua vita privata e professionale. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Old Dog, New Tricks: su Netflix c’è una nuova serie comedy spagnola: trama e quando esce Leggi anche: Romantics Anonymous: la nuova serie romantica giapponese su Netflix, trama e quando esce Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fabrizio Corona io sono notizia Teaser Ufficiale Netflix Italia Fabrizio Corona “Io sono notizia” su Netflix: a gennaio la docuserie che farà senz’altro discutere - Nato a Catania nel 1974, Fabrizio Corona è figlio di Vittorio Corona, giornalista che ha plasmato l’editoria degli anni 80 con mensili importanti come Moda e King. iodonna.it

