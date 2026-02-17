Bastoni | Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio L' essere umano può sbagliare ma deve chiedere scusa

Alessandro Bastoni si scusa pubblicamente dopo aver rivisto il suo errore nel match di domenica scorsa, quando ha riconosciuto di aver esagerato nel simulare un fallo al braccio. La decisione di ammettere la svista arriva tre giorni dopo l'incidente, che ha suscitato molte polemiche tra gli appassionati e gli avversari. Bastoni ha spiegato di aver percepito un tocco, ma ha ammesso di averci messo troppo entusiasmo nel simulare, rendendo ancora più evidente il suo errore.

Con tre giorni di ritardo Alessandro Bastoni fa mea culpa: « Ho sentito un contatto al braccio, che rivedendo ho assolutamente accentuato». Il difensore dell'Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di BodoGlimt-Inter, soffermandosi sul clamoroso episodio che lo ha visto protagonista in Inter-Juventus. Come tutti si attendevano, il difensore nerazzurro si è scusato pubblicamente per la simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

