Bastoni | Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio L' essere umano ha il diritto di sbagliare ma deve chiedere scusa sono qui per questo

17 feb 2026

Bastoni ha ammesso di aver peggiorato la situazione dopo aver inizialmente esagerato, spiegando che l’errore fa parte dell’essere umano, ma che è fondamentale chiedere scusa. La sua dichiarazione arriva dopo che sua moglie e sua figlia hanno ricevuto minacce di morte e auguri di malattia sui social, un episodio che lui definisce inaccettabile.

«Mi dispiace più per mia moglie e per mia figlia, sono arrivati commenti con minacce di morte e auguri di malattia e questo non si può accettare. Mi dispiace anche per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

