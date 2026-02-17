Bastoni | Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio L' essere umano ha il diritto di sbagliare ma deve chiedere scusa sono qui per questo
Bastoni ha ammesso di aver peggiorato la situazione dopo aver inizialmente esagerato, spiegando che l’errore fa parte dell’essere umano, ma che è fondamentale chiedere scusa. La sua dichiarazione arriva dopo che sua moglie e sua figlia hanno ricevuto minacce di morte e auguri di malattia sui social, un episodio che lui definisce inaccettabile.
«Mi dispiace più per mia moglie e per mia figlia, sono arrivati commenti con minacce di morte e auguri di malattia e questo non si può accettare. Mi dispiace anche per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Bastoni ammette: «Il contatto sul mio braccio è stato accentuato. Ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo»
Inter, Bastoni: Ho sicuramente accentuato il contatto, avendo una brutta reazioneVigilia di Bodo Glimt-Inter, gara d'andata dei play off di Champions League 2026. In conferenza stampa a commentare il match insieme all'allenatore. tuttomercatoweb.com
Inter-Juve, parla Bastoni: Mi prendo la responsabilità per ciò che ho fatto. Ho sbagliatoDopo i fatti di Inter-Juventus e le tantissime polemiche scaturite dopo l'espulsione di Kalulu, Alessandro Bastoni, autore della simulazione che. tuttomercatoweb.com
Bastoni: “Sono qui per ammettere la mia responsabilità, ho sentito un contatto col braccio che è stato accentuato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere e per capire le differenze vissute in campo. Mi dispiace di più per il comportamento successivo. Un uom x.com
"Bastoni I giocatori simuleranno sempre. Il calciatore cerca di ingannare con ogni mezzo l'avversario. È una cosa ingiusta, ma c'è dall'alba dei tempi. Non conosco un calciatore, me compreso, che in campo non abbia simulato o accentuato per avere un vant facebook