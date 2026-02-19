Fabregas si scusa | Ho fatto una cosa di cui non vado fiero come diceva Chivu
Cesc Fabregas si scusa pubblicamente dopo l’episodio durante la partita tra Milan e Como. L’allenatore dei lariani ha ammesso di aver commesso un gesto di cui si pente, facendo riferimento alle parole di Chivu. La sua azione ha suscitato reazioni tra i tifosi e i colleghi, e ora cerca di spiegare le ragioni dietro la sua reazione. Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando cosa lo abbia spinto a comportarsi in quel modo. La vicenda rimane sotto osservazione per capire le conseguenze future.
dopo la partita Milan–Como, l’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha affrontato i microfoni di DAZN per chiarire quanto accaduto in campo e per analizzare l’andamento della sfida. la sua presa di posizione arriva dopo un episodio in cui è entrato in campo interrompendo l’azione di Saelemaekers, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. in sede di intervista, Fabregas ha riconosciuto di aver commesso un errore antISportivo, sottolineando che l’emozione non giustifica l’atteggiamento e che non può ripetersi. ha dichiarato di voler evitare simili episodi in futuro e ha chiesto scusa per la situazione che ha coinvolto Saelemaekers. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Fabregas è mortificato: “Devo chiedere scusa. Ho fatto una cosa che spero di non fare mai più”Cesc Fabregas si è scusato pubblicamente dopo l’episodio durante Milan-Como, riconoscendo di aver commesso un errore.
