Fabio Troiano con Eleonora Pedron sette anni d' amore per l' attore torinese | È anche la mia migliore amica

Fabio Troiano e Eleonora Pedron si sono conosciuti sette anni fa, e il loro legame cresce senza pause. La causa di questa lunga relazione sta nella complicità e nel rispetto reciproco che condividono ogni giorno. Troiano descrive Eleonora come la sua migliore amica, sottolineando quanto siano felici di affrontare insieme le sfide della vita. La coppia si mostra unita anche davanti ai fotografi, sorridendo e scambiandosi sguardi complici. La loro storia continua a essere sotto gli occhi di tutti, senza intenzione di fermarsi.

Sette anni d'amore, senza sentirne assolutamente il peso e tanta voglia di scrivere insieme nuove pagine. Fabio Troiano ieri, mercoledì 18 febbraio, ospite di Caterina Balivo a "La volta buona" ha parlato della sua relazione con Eleonora Pedron. Entrato in studio sulle note di "Una donna per amico" di Lucio Battisti ha esordito. "Eleonora non è solo un'amica, è qualcosa di più. Oltre a essere la mia compagna è anche la mia migliore amica ed è la bella della coppia", ha poi proseguito, evidenziando quanto sia a suo avviso importante in una relazione riuscire a parlare di tutto e a confidarsi.

