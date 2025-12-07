Max Biaggi e l’amore eterno per l’ex Eleonora Pedron mamma dei suoi figli | Metà del mio cuore è ancora per lei

Max Biaggi attualmente non è sposato, ma ha avuto una relazione di undici anni molto importante con Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli. L e donne che hanno fatto parte della sua vita sono diverse – e anche molto belle – come la modella Naomi Campbell e la relazione di 11 anni con Eleonora Pedron, ex Miss Italia. Con lei ha avuto due figli: Ines Angelica, nata nel 2009, e Leon Alexander, nato nel 2010. Una volta finita questa relazione, per due anni, dal 2015 al 2017, è stato legato alla cantante Bianca Atzei. Si parlava ai tempi anche di un possibile matrimonio, ma la storia è finita in concomitanza all’incidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

