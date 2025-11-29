Richard Branson e la dedica d' amore per la moglie Joan appena scomparsa | Era la mia migliore amica la mia roccia la mia luce guida il mio mondo

Il fondatore della Virgin ricorda la moglie scomparsa a 80 anni e ringrazia in particolare i monaci, il re e il popolo del Bhutan per la celebrazione fatta per la moglie nel monastero principale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Richard Branson e la dedica d'amore per la moglie Joan appena scomparsa: «Era la mia migliore amica, la mia roccia, la mia luce guida, il mio mondo»

