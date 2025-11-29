Richard Branson e la dedica d' amore per la moglie Joan appena scomparsa | Era la mia migliore amica la mia roccia la mia luce guida il mio mondo

Il fondatore della Virgin ricorda la moglie scomparsa a 80 anni e ringrazia in particolare i monaci, il re e il popolo del Bhutan per la celebrazione fatta per la moglie nel monastero principale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Richard Branson e la dedica d'amore per la moglie Joan appena scomparsa: «Era la mia migliore amica, la mia roccia, la mia luce guida, il mio mondo»

Altre letture consigliate

Richard Branson ha annunciato la scomparsa della moglie Joan Templeman all'età di 80 anni. Con lei ha condiviso mezzo secolo di vita, ed è stata una figura molto presente nella storia familiare del fondatore di Virgin Group. L'imprenditore ha pubblicato la n - facebook.com Vai su Facebook

È morta Joan Templeman, moglie di Richard Branson. Compagna di vita per oltre 40 anni, è stata una presenza centrale nella famiglia Branson e nelle attività filantropiche del gruppo Virgin. #lapresse #branson #virgin Vai su X

Richard Branson dedica l’ultima lettera d’amore alla moglie Joan, morta a 80 anni: «La mia luce guida» - Dopo 50 anni, l'ultimo saluto straziante del magnate alla sua "luce guida" ... Segnala iodonna.it

Richard Branson annuncia sui social la morte della moglie Joan: «La migliore amica, la mia roccia, il mio mondo» - Si erano conosciuti nel 1976 al The Manor, uno studio di registrazione della Virgin Records ... Secondo msn.com

Morta la moglie di Richard Branson, l’annuncio dell’imprenditore sui social - Era "la compagna, l'amica, la madre e la nonna più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare", ha dett ... tg24.sky.it scrive