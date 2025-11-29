Richard Branson e la dedica d' amore per la moglie Joan appena scomparsa | Era la mia migliore amica la mia roccia la mia luce guida il mio mondo
Il fondatore della Virgin ricorda la moglie scomparsa a 80 anni e ringrazia in particolare i monaci, il re e il popolo del Bhutan per la celebrazione fatta per la moglie nel monastero principale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Richard Branson annuncia sui social la morte della moglie Joan: «La migliore amica, la mia roccia, il mio mondo» - Si erano conosciuti nel 1976 al The Manor, uno studio di registrazione della Virgin Records ... Secondo msn.com
Morta la moglie di Richard Branson, l’annuncio dell’imprenditore sui social - Era "la compagna, l'amica, la madre e la nonna più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare", ha dett ... tg24.sky.it scrive