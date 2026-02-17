Olanda punta all’autonomia sugli F-35 | sfida Usa per sbloccare software e capacità operative

L’Olanda ha deciso di affrontare gli Stati Uniti per ottenere maggiore autonomia sugli F-35, i caccia di quinta generazione prodotti negli USA. La motivazione deriva dalla volontà di sviluppare capacità interne che permettano di sbloccare il software e migliorare le operazioni senza dipendere completamente dal supporto americano. L’obiettivo è rendere l’Europa più indipendente nel settore militare, evitando ritardi o limitazioni tecniche imposte dall’estero. In questo quadro, l’Olanda sta valutando investimenti e collaborazioni per creare competenze proprie nel campo dei sistemi di combattimento.

Olanda sfida gli Usa: la corsa al "crack" degli F-35 per un'Europa più autonoma. L'Olanda sta valutando la possibilità di sviluppare competenze interne per aggirare i sistemi di blocco software degli F-35, i caccia di quinta generazione di produzione statunitense. Questa mossa, rivelata dal segretario alla Difesa olandese, mira a garantire la piena operatività degli aeromobili anche nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero limitare l'accesso ai codici sorgente, sollevando interrogativi sulla futura autonomia strategica europea e sulla natura delle alleanze militari transatlantiche. La decisione, emersa il 17 febbraio 2026, arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la dipendenza tecnologica europea da Washington.