Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "In queste ore assistiamo a un dibattito politico completamente distorto: mentre in Italia 3 milioni di persone vivono in deprivazione alimentare, 5,7 milioni sono in povertà assoluta e oltre 6 milioni rinunciano alle cure per liste d'attesa infinite o per i costi insostenibili del privato, la destra continua a parlare di riarmo come se fosse l'unica strada possibile". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde. "La vera risposta alla fase drammatica che stiamo attraversando non è aumentare la spesa militare, ma costruire un'Europa capace di camminare con le proprie gambe dal punto di vista energetico e tecnologico.

Ue: Bonelli, 'no a riarmo, Europa investa in autonomia energetica e tecnologica'