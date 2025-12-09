Ue | Bonelli ' no a riarmo Europa investa in autonomia energetica e tecnologica'
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "In queste ore assistiamo a un dibattito politico completamente distorto: mentre in Italia 3 milioni di persone vivono in deprivazione alimentare, 5,7 milioni sono in povertà assoluta e oltre 6 milioni rinunciano alle cure per liste d'attesa infinite o per i costi insostenibili del privato, la destra continua a parlare di riarmo come se fosse l'unica strada possibile". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde. "La vera risposta alla fase drammatica che stiamo attraversando non è aumentare la spesa militare, ma costruire un'Europa capace di camminare con le proprie gambe dal punto di vista energetico e tecnologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il cambio di passo nelle relazioni internazionali di Trump, il rapporto con Putin e il sostegno all’Ucraina. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron mentre il Consiglio Ue adotta il programma per rafforzare la difesa. Riarmo e spesa per la difesa: qual - facebook.com Vai su Facebook
Picierno: “Corteo contro riarmo Ue? Iniziativa strampalata di Conte, un raduno da centro sociale” - Ricordo che il Pd è impegnato nelle istituzioni per contribuire a migliorare il piano von der Leyen, sul ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it