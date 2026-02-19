F-22 Usa in Medio Oriente l’ultimo segnale di una decisione già presa

Gli F-22 statunitensi inviati in Medio Oriente dimostrano una strategia già decisa, secondo fonti militari. La mossa mira a mostrare forza e a mettere pressione su Teheran, che ancora negozia dietro le quinte. I velivoli decollano da basi americane e sorvolano l’area, alimentando le tensioni. L’obiettivo è spingere l’Iran a rivedere le sue posizioni, evitando un’escalation militare. La presenza americana si inserisce in un quadro più ampio di manovre diplomatiche e militari. La regione resta in attesa di sviluppi sui prossimi passi.

I caccia F-22 decollati dagli Stati Uniti per essere dispiegati in Medio Oriente sono l'ultimo segnale di una decisione già presa o l'ennesima manovra di persuasione per convincere Teheran a riconsiderare la propria posizione al tavolo dei negoziati, che proseguono silenziosamente e possono condurre solo in due direzioni: la de-escalation o l' escalation che riporterebbe la guerra nell'intera regione. Il dispiegamento di dodici caccia da superiorità aerea F-22 Raptor in Medio Oriente viene considerato da molti l'ultimo tassello del notevole dispositivo militare che Washington sta accumulando da mesi nella regione in vista di una potenziale azione offensiva contro l' Iran. Il rapido rafforzamento delle forze statunitensi in Medio Oriente è progredito al punto che il presidente Trump ha la possibilità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran già da questo fine settimana, lasciando alla Casa Bianca la decisione se perseguire un