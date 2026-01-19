Medio Oriente fase due del piano di pace Usa per Gaza
Gli Stati Uniti hanno avviato la seconda fase del piano di pace per Gaza, con l’obiettivo di promuovere stabilità e dialogo nella regione. Trump ha invitato sessanta paesi a partecipare al Consiglio per la pace, segnando un passo importante nel processo diplomatico. Questa iniziativa mira a favorire una soluzione duratura ai conflitti e a sostenere gli sforzi internazionali per la pace nel Medio Oriente.
Avviata la fase due del piano di pace per Gaza predisposto dagli Stati Uniti. Trump ha invitato 60 Stati a partecipare al Consiglio per la pace. Non sono mancate le polemiche. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
