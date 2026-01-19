Medio Oriente fase due del piano di pace Usa per Gaza

Gli Stati Uniti hanno avviato la seconda fase del piano di pace per Gaza, con l’obiettivo di promuovere stabilità e dialogo nella regione. Trump ha invitato sessanta paesi a partecipare al Consiglio per la pace, segnando un passo importante nel processo diplomatico. Questa iniziativa mira a favorire una soluzione duratura ai conflitti e a sostenere gli sforzi internazionali per la pace nel Medio Oriente.

Una serata di riflessione sul Medio Oriente promossa da Comunità Democratica, con ospiti internazionali e testimonianze dirette LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/dialoghi-di-pace-alle-acli-di-gallarate-un-incontro-con-il-rabbino-jeremy-milgrom/ - facebook.com facebook

Gli Usa si rafforzano in Medio Oriente. Pahlavi: "Tornerò in Iran". In arrivo una portaerei e sistemi di difesa terrestri. Putin sente Netanyahu e Pezeshkian #ANSA x.com

