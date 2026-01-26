Medio Oriente Hamas restituisce l’ultimo ostaggio Riapre valico Rafah

Nel Medio Oriente, Hamas ha restituito l’ultimo ostaggio, segnando un passo importante nella situazione regionale. Contestualmente, Israele ha riaperto il valico di Rafah, consentendo il transito pedonale e rafforzando i controlli. Questa decisione rappresenta un elemento di evoluzione nelle dinamiche di sicurezza e negoziazione nella zona.

Israele ha riaperto il valico di Rafah esclusivamente ai pedoni, sotto stretta sorveglianza delle autorità. Intanto Hamas ha restituito i resti dell'ultimo ostaggio israeliano. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

