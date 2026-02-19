Ex Scalo Merci il sindaco Guerra | Inizia oggi la riqualificazione una ferita della città viene sanata

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha annunciato oggi l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’Ex Scalo Merci, un’area che per anni ha rappresentato una ferita aperta nel quartiere. La decisione nasce dalla necessità di riqualificare uno spazio abbandonato che ha accumulato degrado e rifiuti, compromettendo l’immagine della zona. Con i lavori, l’obiettivo è trasformare il luogo in un nuovo spazio pubblico, con aree verdi e servizi per i cittadini. La riqualificazione comincia oggi, portando una speranza concreta per il quartiere.

Il sindaco di Parma Michele Guerra annuncia l'inizio del percorso per la riqualificazione dell'area dell'Ex Scalo Merci. "Inizia oggi l'operazione di riqualificazione l'Ex Scalo Merci. In sinergia con le Forze dell'ordine, Iren, Rfi e i numerosi settori del Comune di Parma interessati, abbiamo