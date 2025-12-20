Ex stazione ferroviaria ok ai lavori di riqualificazione dello scalo merci | cantiere da 1 milione
Via libera al progetto per la riqualificazione dell’area destinata a scalo merci ferroviario di viale Matteotti, a Bondeno, dove si trovava in precedenza l’ex stazione dei treni, in una variante alla pianificazione urbanistica comunale. Un progetto che è funzionale agli investimenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
