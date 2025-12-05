Bivacco all' ex scalo merci | scatta il terzo Daspo in un mese

Anche questa settimana di inizio dicembre la Polizia Locale della Federazione ha portato avanti i servizi serali straordinari di contrasto ai reati predatori, concentrati nella fascia oraria dalle 17 alle 20. Un impegno costante sul territorio che si è arricchito dell'impiego dell'unità cinofila. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

