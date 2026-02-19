Ex principe Andrea scarcerato dopo 12 ore in cella Re Carlo | 1La legge faccia il suo corso’

L’ex principe Andrea, coinvolto in un caso giudiziario, è stato rilasciato dopo appena 12 ore in cella. La decisione del tribunale arriva mentre il Re Carlo ha dichiarato che la legge deve seguire il suo corso. La notizia ha fatto scalpore tra i sudditi, molti dei quali hanno seguito con attenzione gli sviluppi. Andrea aveva vissuto momenti di tensione durante l’arresto, che ha attirato l’attenzione dei media internazionali. La sua sorte rimane oggetto di discussione nel Regno Unito.

L'arresto dell'ex principe Andrea Mountbatten Windsor ha sconvolto non solo la famiglia britannica, ma anche la popolazione inglese. Per la prima volta nella storia moderna, un membro della Casa Reale è finito in cella. Per lui, poi, le accuse sono gravissime. Secondo le indagini di Scotland Yard, il fratello del Re di Inghilterra avrebbe condiviso con il faccendiere americano Jeffrey Epstein informazioni riservate nel periodo che va dal 2001 al 2010. L'ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all'arresto di questa mattina a Sandringham, come riferito dai media britannici.