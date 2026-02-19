Ex principe Andrea arrestato per abuso d'ufficio | le accuse la famiglia reale e Virginia Giuffrè

Il principe Andrea è stato arrestato per abuso d’ufficio, una decisione che ha sorpreso la famiglia reale. Le accuse riguardano presunte pressioni su funzionari pubblici per favorire interessi personali, secondo le indagini in corso. La notizia ha subito fatto discutere, anche perché coinvolge un membro di alta nobiltà britannica. La famiglia reale ha rilasciato una breve dichiarazione, senza commentare le accuse. La situazione si complica ulteriormente con l’intervento di Virginia Giuffrè, coinvolta nelle indagini. La vicenda continua a tenere banco in Inghilterra.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'arresto dell'ex principe Andrea, accusato d'abuso d'ufficio nel caso Epstein.🔗 Leggi su Fanpage.it Arrestato l’ex principe Andrea: accuse di abuso d’ufficio legate al caso EpsteinL’ex principe Andrea, figlio della regina Elisabetta II, è stato arrestato a Sandringham per sospetti di abuso d’ufficio. L’ex principe Andrea travolto dal caso Epstein, dalle accuse di Virginia Giuffrè all’arrestoL’ex principe Andrea è stato arrestato a causa delle accuse di cattiva condotta legate alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea. La prova più dura per la monarchia inglese; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre; Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea; Le mail tra Epstein e il Principe Andrea che lo mettono nuovamente nei guai. Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com L'ex Principe Andrea arrestato a Sandringham: le dichiarazioni del poliziotto sulle accusePrincipe Andrea arrestato: il vice capo della polizia conferma l’accusa di cattiva condotta pubblica e perquisizioni in Norfolk e Berkshire. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Finalmente oggi i nostri cuori spezzati si sono sollevati alla notizia che nessuno è sopra la legge, nemmeno i reali”. Le parole di Sky Roberts e Amanda Roberts, fratello e cognata di Virginia Giuffre, racchiudono la tensione di anni e il peso di una battaglia che facebook Le accuse di Virginia Giuffre all’ex principe Andrea: «Mi ha offerto da bere e poi mi ha violentata. Dovrebbe andare in galera» – Il video x.com