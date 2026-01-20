Governo | Gualtieri si stanzino piu’ risorse per forze ordine e case popolari

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto al governo di aumentare le risorse destinate alle forze dell’ordine per gli straordinari serali e all’edilizia popolare. La proposta mira a rafforzare la sicurezza e migliorare l’offerta di case pubbliche nella capitale. Questa richiesta evidenzia l’attenzione dell’amministrazione comunale verso tematiche di sicurezza e sostenibilità sociale.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso la sua richiesta al governo per un incremento significativo degli investimenti destinati agli straordinari serali delle forze dell'ordine e per l'edilizia popolare residenziale pubblica. Questo appello è stato fatto durante un sopralluogo al cantiere per la riqualificazione degli spazi urbani e degli alloggi situati a Tor Bella Monaca, dove era presente anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Interrogato dai giornalisti riguardo a queste questioni, Gualtieri ha commentato: "Il decreto sicurezza non lo conosco.

Salvini e Gualtieri a Tor Bella Monaca. "Qui occorre sradicare l'abusivismo". Il sindaco: "Più risorse alle forze dell'ordine e per l'edilizia popolare"Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha visitato Tor Bella Monaca insieme al sindaco di Roma, Gualtieri.

