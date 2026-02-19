Christian Jidayi, ex calciatore del Cesena, è stato trovato morto ieri nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio, quando un passante ha segnalato la presenza di un corpo privo di sensi tra gli alberi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’ex difensore non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sta cercando eventuali testimoni. La notizia ha sconvolto la comunità sportiva e i residenti della zona.

Cesena, 19 febbraio 2026 – L’ex difensore bianconero Christian Jidayi è stato trovato senza vita ieri nella pineta di Lido Adriano vicino alla chiesa. Sulla morte stanno indagando i carabinieri di Ravenna e al momento l’ipotesi più seguita sembra essere quella del gesto volontario. La sua scomparsa era stata denunciata alcune ore prima dai familiari e dal fratello William, pure lui una lunga carriera da calciatore professionista e agente di polizia locale. Christian Jidayi, nato ad Avellino, avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 3 marzo. Non si era recato in servizio alla polizia provinciale di Ravenna dove lavorava dall’estate scorsa dopo essere stato nella polizia locale di Gambettola una volta appeso le scarpette al chiodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex calciatore del Cesena trovato morto nella pineta

Trovato morto in pineta ex calciatore professionista: ora era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore e attuale agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta.

Trovato morto in pineta l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta.

Christian Jidayi, ex calciatore trovato morto nella pineta: era agente di polizia provinciale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.