ex calciatore del cesena trovato morto nella pineta

Christian Jidayi, ex calciatore del Cesena, è stato trovato morto ieri nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio, quando un passante ha segnalato la presenza di un corpo privo di sensi tra gli alberi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’ex difensore non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sta cercando eventuali testimoni. La notizia ha sconvolto la comunità sportiva e i residenti della zona.
Cesena, 19 febbraio 2026 – L’ex difensore bianconero Christian Jidayi è stato trovato senza vita ieri nella pineta di Lido Adriano vicino alla chiesa. Sulla morte stanno indagando i carabinieri di Ravenna e al momento l’ipotesi più seguita sembra essere quella del gesto volontario. La sua scomparsa era stata denunciata alcune ore prima dai familiari e dal fratello William, pure lui una lunga carriera da calciatore professionista e agente di polizia locale. Christian Jidayi, nato ad Avellino, avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 3 marzo. Non si era recato in servizio alla polizia provinciale di Ravenna dove lavorava dall’estate scorsa dopo essere stato nella polizia locale di Gambettola una volta appeso le scarpette al chiodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
