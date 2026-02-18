Trovato morto in pineta ex calciatore professionista | ora era in servizio nella Polizia provinciale

Christian Jidayi, ex calciatore e attuale agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta. La scoperta è avvenuta questa mattina, lasciando sgomento tra i colleghi e i familiari. Jidayi avrebbe dovuto compiere 39 anni tra poche settimane. La polizia sta indagando sulle cause del decesso, che sembra essere collegato a un malore improvviso. La comunità sportiva e le forze dell’ordine si sono unite nel cordoglio. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva.

Aveva indossato le maglie di diversi club romagnoli. Jidayi è stato ritrovato senza vita nella pineta di Lido Adriano. Sul decesso indagano i Carabinieri Avrebbe dovuto compiere fra poche settimane 39 anni, e invece una tragedia si è abbattuta su Christian Jidayi, ex calciatore con un passato in diversi club romagnoli, attualmente in forza alla Polizia Provinciale di Ravenna. Jidayi è stato ritrovato morto nella notte fra martedì e mercoledì nella pineta di Lido Adriano, non distante dalla chiesa. Sul decesso indagano i Carabinieri. Dopo la carriera calcistica, che lo aveva visto indossare, fra le altre, le maglie di Cesena, Bellaria e Forlì, era iniziata per lui una nuova fase della vita: era entrato infatti a far parte della Polizia locale.