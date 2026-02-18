Trovato morto in pineta l' ex calciatore Christian Jidayi | era in servizio nella Polizia provinciale

Christian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta. La causa della morte sembra essere un malore improvviso, che lo ha colto durante un turno di servizio. A soli pochi giorni dal suo 39º compleanno, Jidayi lavorava con dedizione e cura per il territorio. Il suo corpo è stato scoperto nel pomeriggio di ieri da alcuni colleghi. La notizia ha sconvolto amici e colleghi. La vicenda resta sotto indagine.

Aveva indossato le maglie di diversi club romagnoli. Jidayi è stato ritrovato senza vita nella pineta di Lido Adriano. Sul decesso indagano i Carabinieri Avrebbe dovuto compiere fra poche settimane 39 anni, e invece una tragedia si è abbattuta su Christian Jidayi, ex calciatore con un passato in diversi club romagnoli, attualmente in forza alla Polizia Provinciale di Ravenna. Jidayi è stato ritrovato morto nella notte fra martedì e mercoledì nella pineta di Lido Adriano, non distante dalla chiesa. Sul decesso indagano i Carabinieri. Dopo la carriera calcistica, che lo aveva visto indossare, fra le altre, le maglie di Cesena, Bellaria e Forlì, era iniziata per lui una nuova fase della vita: era entrato infatti a far parte della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

