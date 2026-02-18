Trovato morto in pineta l' ex calciatore Christian Jidayi | era in servizio nella Polizia provinciale
Christian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta. La causa della morte sembra essere un malore improvviso, che lo ha colto durante un turno di servizio. A soli pochi giorni dal suo 39º compleanno, Jidayi lavorava con dedizione e cura per il territorio. Il suo corpo è stato scoperto nel pomeriggio di ieri da alcuni colleghi. La notizia ha sconvolto amici e colleghi. La vicenda resta sotto indagine.
Aveva indossato le maglie di diversi club romagnoli. Jidayi è stato ritrovato senza vita nella pineta di Lido Adriano. Sul decesso indagano i Carabinieri Avrebbe dovuto compiere fra poche settimane 39 anni, e invece una tragedia si è abbattuta su Christian Jidayi, ex calciatore con un passato in diversi club romagnoli, attualmente in forza alla Polizia Provinciale di Ravenna. Jidayi è stato ritrovato morto nella notte fra martedì e mercoledì nella pineta di Lido Adriano, non distante dalla chiesa. Sul decesso indagano i Carabinieri. Dopo la carriera calcistica, che lo aveva visto indossare, fra le altre, le maglie di Cesena, Bellaria e Forlì, era iniziata per lui una nuova fase della vita: era entrato infatti a far parte della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Giocò nel Forlì, trovato morto l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore del Forlì nel 2013, è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa, tra martedì e mercoledì.
Trovato morto in pineta ex calciatore professionista: ora era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore e attuale agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pomezia, un uomo trovato morto carbonizzato in una cabina elettrica; Addio ad Anco, il lupo più prolifico di Roma.
Ex calciatore del Bellaria trovato morto nella pineta di Lido AdrianoÈ stato trovato senza vita nella notte tra martedì e mercoledì nella pineta di Lido Adriano, nei pressi della chiesa. La vittima è Christian Jidayi, ex ... chiamamicitta.it
Agente della polizia provinciale trovato morto in pineta: 39 anni, ex calciatore professionistaAgente della polizia provinciale di Ravenna trovato morto in pineta a Lido Adriano: 39 anni, ex calciatore professionista ... ravennaedintorni.it
E' stato trovato senza vita l'ex #calciatore Christian Jidayi, 38 anni, alla #ProPatria nella stagione 2015/2016. Il #dolore e lo choc. facebook