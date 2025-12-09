Stagno | Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari trentenne in carcere

Un uomo di 30 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato trasferito in carcere dopo aver più volte evaso. Precedentemente arrestato per reati contro la persona, si trova ora nel carcere Le Sughere di Livorno, dove dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

È stato trasferito al carcere Le Sughere di Livorno un trentenne precedentemente posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico perché gravemente indiziato di reati contro la persona. Sorpreso nelle sere scorse a Stagno al di fuori della propria abitazione in violazione della misura. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

