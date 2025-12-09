Stagno | Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari trentenne in carcere
Un uomo di 30 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato trasferito in carcere dopo aver più volte evaso. Precedentemente arrestato per reati contro la persona, si trova ora nel carcere Le Sughere di Livorno, dove dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.
