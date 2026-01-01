Evade dagli arresti domiciliari per andare a bere al bar giovane trovato e fermato

Mercoledì 31 dicembre 2025, durante controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari, i carabinieri di Cento hanno individuato e fermato un giovane di 21 anni che aveva lasciato illegalmente gli arresti domiciliari per recarsi al bar. L’intervento si inserisce nelle attività di vigilanza durante le festività per garantire il rispetto delle misure restrittive.

Nel pomeriggio di mercoledì 31 dicembre 2025, i carabinieri della Stazione di Cento, nel corso dei controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari durante le festività, hanno raggiunto l’abitazione di un 21enne sottoposto da qualche mese agli arresti domiciliari. Dopo avere suonato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Evade dagli arresti domiciliari, arrestato a Pisa Leggi anche: Stagno | Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari, trentenne in carcere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Devo andare in ospedale ed evade dai domiciliari, ma i carabinieri lo beccano in diretta su TikTok mentre passeggia; Evade dai domiciliari e avvia una diretta TikTok nelle vie del centro: i carabinieri vedono il video e lo…; Evade dai domiciliari e viene trovato dai Carabinieri in giro nella periferia di Cesena: finisce in carcere; Evade dai domiciliari, incastrato alla fermata dell'autobus. Evade dai domiciliari: diretta TikTok nel centro catturata dai carabinieri sotto casa - Fuga e diretta in centroNel pomeriggio del giorno indicato, un uomo sottoposto al regime degli arresti domiciliari ha deciso di allontanarsi dall'abit ... assodigitale.it "Devo andare in ospedale" ed evade dai domiciliari, ma i carabinieri lo beccano in diretta su TikTok mentre passeggia - Un 36enne calabrese, già condannato per reati legati al codice rosso, è finito nei guai. today.it

Evade dai domiciliari con una scusa e fa una diretta su Tik Tok, denunciato - Aveva contattato la Centrale operativa dei Carabinieri, trovandosi agli arresti domiciliari per reati di codice rosso, dicendo che doveva allontanarsi con urgenza da casa per un malore, spiegando anch ... ansa.it

CIRO' MARINA, EVADE DAI DOMICILIARI: SMASCHERATO SUI SOCIAL Controlli sul territorio e monitoraggio online: una diretta su TikTok tradisce un uomo agli arresti domiciliari https://www.calabriainchieste.it/2025/12/31/ciro-marina-evade-dai-domiciliari-e - facebook.com facebook

A Cirò Marina un uomo agli arresti domiciliari si allontana con la scusa del malore ma viene individuato in diretta su TikTok. Procedimento ancora alle fasi preliminari e vale la presunzione di innocenza. #Cronaca x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.