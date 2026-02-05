Il sindaco di Bari incontra il console della Georgia | Più legami tra Puglia e Tbilisi

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato il nuovo console generale della Georgia, Irakli Koiava. L’incontro è avvenuto poco dopo che il console è arrivato in città. Koiava, che da settimane vive a Bari, è stato anche vittima di un’aggressione in centro qualche giorno fa. Durante il colloquio, Leccese ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra la Puglia e Tbilisi, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni più strette tra i due territori.

Un confronto sui percorsi di integrazione della folta comunità georgiana a Bari e in provincia, stimata in circa 7mila persone Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato il nuovo console generale della Georgia a Bari, Irakli Koiava, da alcune settimane a Bari e vittima di un'aggressione in centro città, pochi giorni fa. Numerosi i temi affrontati nel corso dell'incontro: tra questi la possibilità di avviare collaborazioni accademiche tra le università dei due Paesi e lo sviluppo di scambi culturali, in particolare nell’ambito della danza e dello spettacolo, anche in collaborazione con il Teatro Petruzzelli.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il console generale della Georgia a Bari è stato picchiato mentre passeggiava nel centro.

Nel cuore di Bari, il console generale della Georgia, Irakli Koiava, è stato picchiato da un uomo di 40 anni.

