Dopo le catastrofi naturali, e dopo i Troll, dalla Norvegia arriva un altro film che promette divertimento spensierato e alto tasso spettacolare. Ecco trailer e trama di Kraken. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Kraken: c'è un mostro sottomarino nei fiordi norvegesi - Guarda il trailer