Kraken | c' è un mostro sottomarino nei fiordi norvegesi - Guarda il trailer
Dopo le catastrofi naturali, e dopo i Troll, dalla Norvegia arriva un altro film che promette divertimento spensierato e alto tasso spettacolare. Ecco trailer e trama di Kraken. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Il rumore più forte è il silenzio del fiordo. Il trailer di Kraken, horror norvegese distribuito da Samuel Goldwyn Films, arriva come un avvertimento. Non solo mito: sospetto. Johanne, biologa marina, indaga su due morti brutali in un allevamento ittico di Vangsnes - facebook.com Vai su Facebook
Kraken, il mostro del folklore norvegese arriva a sfidare l’horror moderno - Il nuovo trailer di Kraken rilancia il fascino oscuro dei mostri marini, rimescolando folklore nordico e inquietudini contemporanee, suggerendo tensioni nate dal fragile equilibrio tra uomo e natura. Da msn.com