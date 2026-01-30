Play-off Europa League sfida con i norvegesi del Brann per il Bologna
Questa sera il Bologna affronta in Norvegia il Brann nella partita di andata dei playoff di Europa League. I rossoblù di mister Italiano cercano di mettere una buona base per il passaggio del turno, mentre i norvegesi vogliono sfruttare il fattore casalingo. La sfida si gioca con l’obiettivo di qualificarsi per la fase successiva della competizione europea.
Andata in Norvegia e ritorno al Dall'Ara per i rossoblù di mister Italiano NYON (SVIZZERA) - Il Bologna sfiderà il Brann nei play-off di Europa League. La sfida d'andata si svolgerà in Norvegia, il 19 febbraio, il ritorno è in programma il 26 febbraio al Dall'Ara. Le due squadre si sono già incontra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Play off Europa League
Playoff Europa League,Bologna col Brann
Questa mattina il Bologna ha scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League.
Bologna, chi si rivede: i rossoblù pescano il Brann nei playoff di Europa League
Questa sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League.
Ultime notizie su Play off Europa League
Argomenti discussi: Europa League, la Roma 'vede' gli ottavi. Bologna sicuro (almeno) dei playoff; Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Europa League, gli accoppiamenti ai playoff: la Roma si salva, le possibili avversarie del Bologna, rischio derby.
Europa League sorteggi diretta, le avversarie di Roma e Bologna: segui oggi LIVEAlle ore 13 a Nyon verrano svelate le possibili avversarie della Roma (già qualificata agli ottavi) e la squadra che dovrà affrontare il Bologna ai playoff. Segui il sorteggio in tempo reale ... corrieredellosport.it
Bologna, ecco l'avversaria nel playoff di Europa League: agli ottavi rischio derby con la RomaL'urna di Nyon ha stabilito chi dovrà affrontare Italiano agli spareggi, nel prossimo turno ci potrebbero essere i giallorossi di Gasperini ... tuttosport.com
Ecco il quadro completo dei play-off di Europa League x.com
ROMA AGLI OTTAVI, BOLOGNA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE La Roma pareggia 1-1 e resta tra le prime 8. Il Bologna sfiora il traguardo, vince la sua gara ma chiude al 10° posto in classifica ed è costretto a passare dai playoff - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.