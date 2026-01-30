Play-off Europa League sfida con i norvegesi del Brann per il Bologna

Da ilgiornaleditalia.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Bologna affronta in Norvegia il Brann nella partita di andata dei playoff di Europa League. I rossoblù di mister Italiano cercano di mettere una buona base per il passaggio del turno, mentre i norvegesi vogliono sfruttare il fattore casalingo. La sfida si gioca con l’obiettivo di qualificarsi per la fase successiva della competizione europea.

Andata in Norvegia e ritorno al Dall'Ara per i rossoblù di mister Italiano NYON (SVIZZERA) - Il Bologna sfiderà il Brann nei play-off di Europa League. La sfida d'andata si svolgerà in Norvegia, il 19 febbraio, il ritorno è in programma il 26 febbraio al Dall'Ara. Le due squadre si sono già incontra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

play off europa league sfida con i norvegesi del brann per il bologna

© Ilgiornaleditalia.it - Play-off Europa League, sfida con i norvegesi del Brann per il Bologna

Approfondimenti su Play off Europa League

Playoff Europa League,Bologna col Brann

Questa mattina il Bologna ha scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League.

Bologna, chi si rivede: i rossoblù pescano il Brann nei playoff di Europa League

Questa sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Play off Europa League

Argomenti discussi: Europa League, la Roma 'vede' gli ottavi. Bologna sicuro (almeno) dei playoff; Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Europa League, gli accoppiamenti ai playoff: la Roma si salva, le possibili avversarie del Bologna, rischio derby.

play off europa leagueEuropa League sorteggi diretta, le avversarie di Roma e Bologna: segui oggi LIVEAlle ore 13 a Nyon verrano svelate le possibili avversarie della Roma (già qualificata agli ottavi) e la squadra che dovrà affrontare il Bologna ai playoff. Segui il sorteggio in tempo reale ... corrieredellosport.it

play off europa leagueBologna, ecco l'avversaria nel playoff di Europa League: agli ottavi rischio derby con la RomaL'urna di Nyon ha stabilito chi dovrà affrontare Italiano agli spareggi, nel prossimo turno ci potrebbero essere i giallorossi di Gasperini ... tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.