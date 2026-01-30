play off europa league sfida con i norvegesi del brann per il bologna

Questa sera il Bologna affronta in Norvegia il Brann nella partita di andata dei playoff di Europa League. I rossoblù di mister Italiano cercano di mettere una buona base per il passaggio del turno, mentre i norvegesi vogliono sfruttare il fattore casalingo. La sfida si gioca con l’obiettivo di qualificarsi per la fase successiva della competizione europea.

Andata in Norvegia e ritorno al Dall'Ara per i rossoblù di mister Italiano NYON (SVIZZERA) - Il Bologna sfiderà il Brann nei play-off di Europa League. La sfida d'andata si svolgerà in Norvegia, il 19 febbraio, il ritorno è in programma il 26 febbraio al Dall'Ara. Le due squadre si sono già incontra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Questa mattina il Bologna ha scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League.

Questa sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League.

