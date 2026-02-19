eTwinning nel 2026 tornano le edizioni del corso online di base per docenti

eTwinning riapre le iscrizioni nel 2026 dopo aver ricevuto numerose richieste dai docenti, desiderosi di approfondire la piattaforma europea dedicata alla collaborazione scolastica. L’iniziativa prevede due nuovi corsi online di base, pensati per chi vuole capire come utilizzare gli strumenti digitali e promuovere progetti comuni tra scuole di diversi paesi. La ripresa delle edizioni ha come motivo principale il crescente interesse tra insegnanti, che cercano risorse pratiche per integrare le attività didattiche digitali. Le iscrizioni si apriranno a breve.

Due nuove opportunità di formazione per chi desidera avvicinarsi a eTwinning e conoscere più a fondo gli strumenti della piattaforma europea dedicata alla collaborazione tra scuole. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Formazione docenti eTwinning: aperte le iscrizioni per il corso gratuito su innovazione, STEAM e IASono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per docenti su innovazione, STEAM e intelligenza artificiale, organizzato da eTwinning e disponibile sulla piattaforma ESEP dal 26 gennaio all’11 febbraio 2026.

Didattica della matematica e progetti eTwinning: disponibile il corso di formazione gratuito e flessibile per docentiUn nuovo corso gratuito si rivolge ai docenti che vogliono migliorare l'insegnamento della matematica.

