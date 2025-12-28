Incidenti a catena sulle piste da sci | un weekend di cadute e collisioni
La neve c'è, le piste sono affollate e il richiamo delle vacanze spinge in quota migliaia di sciatori. Ma tra curve e discese, il fine settimana sulle montagne bresciane ha mostrato anche il suo volto più insidioso, registrando, durante la giornata di ieri, diversi incidenti. La notizia del primo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: L’Equipe: nella prevenzione sulle piste da sci, gli italiani meglio di noi (in Italia obbligo del casco sulle piste)
Leggi anche: Schianto sulle piste da sci: sciatore soccorso in quota
Incidenti a catena sulle piste da sci: un weekend di cadute e collisioni.
Incidenti in serie sulle piste da sci, al Maniva e al Tonale i due casi più gravi - Sono stati almeno quattro i casi che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori sanitari dopo scontri o cadute sulle discese bresciane. quibrescia.it
Bagolino, incidente sulle piste da sci: grave sciatore 57enne - L'episodio si è verificato nella mattinata di sabato 27 dicembre sulla pista Persek1 del comprensorio Maniva Ski. quibrescia.it
Sicurezza sugli sci: tra folla e velocità, scontri sulle piste innevate - Solo ieri sono avvenuti due incidenti gravi nei comprensori bresciani: proprio in questi giorni è scattato l’obbligo del casco ... giornaledibrescia.it
