Domenica nera sulle piste da sci Raffica di incidenti all’Abetone

Domenica di disagi sull’Abetone. Una raffica di incidenti ha coinvolto sciatori e ciascuno si è trovato a fare i conti con le emergenze. I soccorritori sono stati chiamati più volte, intervenendo per soccorrere chi si era infortunato sulle piste. La giornata si è rivelata molto difficile per chi lavora nel comprensorio, che ora cerca di fare il punto sui rischi di una domenica così complicata.

Abetone Cutigliano, 1 febbraio 2026 – Una serie di incidenti ha reso la giornata di oggi, domenica 1 febbraio, particolarmente impegnativa per i soccorritori del comprensorio sciistico dell’Abetone. In azione gli 'angeli della neve' della polizia di Stato e i sanitari della Misericordia dell'Abetone, chiamati a gestire numerosi infortuni in una giornata segnata da un'affluenza massiccia. Il bilancio parla di sette interventi principali, con l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso in tre diverse occasioni. L’incidente più grave. Il momento più critico poco prima delle 14 sulla pista Zeno, dove un uomo di 34 anni è caduto riportando traumi gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica nera sulle piste da sci. Raffica di incidenti all’Abetone Approfondimenti su Abetone Cutigliano Neve all’Abetone, tutti sugli sci e code agli impianti nella prima domenica sulle piste Gravissimo incidente sulle piste da sci dell’Abetone: atterra l’elisoccorso Un grave incidente si è verificato stamattina sulle piste da sci dell’Abetone, in provincia di Pistoia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Abetone Cutigliano Domenica nera sulle piste da sci. Raffica di incidenti all’AbetoneSette interventi principali, con l’attivazione dell’elisoccorso Pegaaso in tre diverse occasioni. In azione gli ‘angeli della neve’ della polizia di Stato e i sanitari della Misericordia dell’Abetone ... msn.com Una delle rubriche di maggior successo della Domenica del Corriere fu la Realtà romanzesca. Venne pubblicato fino al 1974. La cronaca superava ogni fantasia. Il lettore si stupiva e si appassionava a incredibili casi di nera, incidenti strani, salvataggi avvent - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.