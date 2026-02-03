Ultima estrazione SuperEnalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto 3 febbraio 2026

Questa sera a Milano si tiene l’estrazione del SuperEnalotto. Il jackpot ha raggiunto i 115 milioni di euro, uno dei più alti degli ultimi tempi. La gente spera di vincere, ma ancora nessuno ha centrato il “6”. I numeri estratti oggi sono attesi con grande attenzione, mentre i giocatori continuano a tentare la fortuna.

Milano, 3 febbraio 2026 – Continua la caccia grossa al “6” del SuperEnalotto, che questa sera 3 febbraio mette in palio un jackpot ricchissimo da 115 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui a partire dalle ore 20 la diretta dell’estrazione di oggi di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto Una curiosità statistica: il primo Jackpot della storia del SuperEnalotto fu centrato a gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa sera Milano si prepara alla grande estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot che supera i 113 milioni di euro.

Questa sera Milano è tornata protagonista della lotteria con l’estrazione del SuperEnalotto.

