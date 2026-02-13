Ultima estrazione SuperEnalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto venerdì 13 febbraio 2026

Il SuperEnalotto ha annunciato i numeri estratti oggi, venerdì 13 febbraio 2026, dopo che il jackpot ha raggiunto i 120,1 milioni di euro. A Milano, migliaia di giocatori hanno seguito con attenzione i risultati, sperando di indovinare i numeri fortunati. La caccia al premio più alto si accende ancora di più, mentre le persone si preparano a tentare la fortuna.

Milano, 13 febbraio 2026 – Nuova caccia al tesoro del SuperEnalotto. Il jackpot stimato a disposizione del "6" per il prossimo concorso di questa sera, venerdì 13 febbraio, è salito a 120,1 milioni di euro. Ieri infatti la fumata è stata nera: nessuno ha centrato né il 6 né il 5+1. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Le regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa sera a Milano si tiene l’estrazione del SuperEnalotto.

Ecco i numeri estratti oggi nel SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, venerdì 23 gennaio 2026.

